السعودية اليوم / جامعة القصيم تحتضن فعاليات فعاليات اليوم العالمي للطبيب البيطري



بريدة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

استضافت جامعة القصيم، اليوم ، فعاليات ومعرض اليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة كل عام تحت شعار «أهمية التحصينات»، وذلك في بهو الجامعة الرئيسي بالمدينة الجامعية، بمشاركة عدد من المتحدثين المتخصصين في هذا المجال.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان في كلمته الافتتاحية للفعاليات على تكامل العمل بين الوزارة والجامعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أطباء بيطريين مهنيين بوكالة الثروة الحيوانية، ونسعى لأن يكون للطبيب البيطري المكانة المناسبة .

من جهته، أكد رئيس اللجنة التنظيمية من كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة الدكتور عبدالله بن صالح الجهني ، أن الكلية تسعى للتواصل مع الخريجين وجهات التوظيف للتعرف على متطلبات تطوير الأداء، لتتوافق المخرجات التعليمية للجامعة مع المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وقد ظهر ذلك جليا في تطوير الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس لبرنامج الطب البيطري.

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23:27ت م

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