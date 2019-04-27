السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم



بريدة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة و بعض محافظات المنطقة وعدداً من المراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة ، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:59ت م

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