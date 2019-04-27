السعودية اليوم / مصرع 17 شخصًا في انفجار منجم شرق أوكرانيا



كييف 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

لقي 17 شخصًا مصرعم إثر انفجار منجم للفحم شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن المعلومات الأولية أن انهيار المنجم ناجم عن انفجار للغاز.

وبحسب السلطات كان 17 عاملًا داخل منجم سيخدكربون في بلدة يوريفكا على بعد حوالي 20 كلم جنوب غرب لوغانسك لحظة وقوع الحادث.

// انتهى //

22:22ت م

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