السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة تيماء



تبوك 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها, شملت مركز الكتيب والقرى التابعة لها المقنا والخولة وشهيبة والنفود والدفافيات وحب اللبن وأم عريض وحزابا ونواحات وجبل عرنان والذرو.

كما هطلت أمطار على ابا المغير والجعلب وبقرات وطعس أبو غضاة والقريعة والطرايف وجبل حلوان واكباد ورويع الوسيق والحيزا المصبح.

و هطلت أمطار على مركزي الجهراء والحزم شملت المثلث وأم رجوم وحزم الجمل وشعيب الشقيق.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:11ت م

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