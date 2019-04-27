

رام الله 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

استشهاد اشاب فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي عند حاجز زعترة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عمر عوني عبد الكريم يونس في مستشفى "بيلنسون" االتابع للاحتلال الإسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

// انتهى //

22:00ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي عند حاجز زعترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.