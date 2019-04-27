انت الان تتابع تفاصيل خبر "الوفاق الليبية" تحتجز سفينة إيرانية مدرجة بالعقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 10:34 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" الليبية، اليوم السبت، أنها احتجزت سفينة إيرانية قرب ميناء مصراتة غربي البلاد، مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان لداخلية حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً: إنها "تابعت خلال الأيام الماضية، ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود سفينة إيرانية بها حمولة غامضة بصدد الدخول لميناء مصراتة".

وفور ورود تلك المعلومات، أصدرت الوزارة تعليماتها لأجهزتها الأمنية بالميناء بجمع المعلومات عن السفينة والتأكد من إجراءاتها، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان: "من خلال التحريات التي أُجريت من قبل مديرية منفذ ميناء مصراتة ومركز جمرك ميناء مصراتة تبين أن اسم السفينة هو shahr E.kord وهي إيرانية".

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وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت بمنطقة المخطاف خارج الميناء، وتبين أنها تابعة لإحدى الشركات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.

ولفتت إلى أنه تم إدخال السفينة إلى حوض ميناء مصراتة واتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك، وتبين أنها تحمل مئة وأربعاً وأربعين حاوية.

وأشارت داخلية "الوفاق" إلى أن السفينة الإيرانية تم التحفظ عليها إلى حين استكمال التحقيقات من قِبل مكتب النائب العام بشأنها، والتأكد من خلو الحاويات من أية بضائع ممنوعة.

ولم يشر البيان إلى خط سير السفينة ومن أين قدمت أو سبب اقترابها من ميناء مصراتة، وكذلك طبيعة البضائع التي تحملها.