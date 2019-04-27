فيديو يفضح أطماع أردوغان في عفرين بالدليل!

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير الأمني والكاتب الصحفي المصري، نبيل شرف الدين، أن أهم أهداف تدخل تركيا عسكريًّا في سوريا هو ضرب الأكراد وإقامة منطقة عازلة لتكون بداية تقسيمها وما قيل عن استهداف داعش من الذين وصفهم بـ”إخوان” رجب طيب أردوغان لم يكن إلا ذرًّا للرماد في العيون.

وسلط شرف الدين الضوء على ما نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية، والتي تعتبر أكثر مجلات أوروبا رصانة، حيث رصدت الأمر بمعلومات دقيقة عن أطماع أردوغان التوسعية في عفرين.

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وهاجمت مجلة دير شبيغل، رجب طيب أردوغان، واتهمته بأنه يسعى للسيطرة على سوريا ودور الجوار، كما اتهمته بأن لديه أطماعًا توسعية.

وقالت المجلة: إن أردوغان يسعى لضم عفرين إلى بلاده، وأن وجود فريق الإعلام التركي في هذه المنطقة دليل على الاحتلال التركي.

واتهمت دير شبيغل أيضًا أردوغان بممارسة التطهير العرقي ضد أهالي عفرين.