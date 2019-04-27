أبعاد مختلفة لتطوير التعليم السعودي هذه أهمها

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام في هيئة تقويم التعليم والتدريب، عادل العقيد، أن برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم يتلمس الاحتياجات الرئيسة لتطوير منظومة التعليم السعودية.

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وتابع العقيد في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم السبت، أن تقويم منظومة التعليم العام في المملكة تركز على تقويم المناهج والطالب والمدرسة، وكذلك المعايير المهنية للمعلمين.

وأضاف أن تقويم التعليم به عدة أبعاد، وما يتعلق بتقويم المدرسة فله برنامج خاص يتضمن تطوير معايير التقويم وأداء المدارس مع التقويم الذاتي.