- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نائب رئيس الانتقالي السوداني: باسم الشعب أشكر المملكة والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نائب رئيس الانتقالي السوداني: باسم الشعب أشكر المملكة والإمارات
متابعات الخليج 365 ـ الرياض
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، أن الدعم العربي للتغيير في السودان كان سخيًّا.
وأضاف دقلو، خلال تصريحات خاصة لفضائية “العربية”، مساء اليوم السبت: “باسم الشعب السوداني أشكر دور المملكة والإمارات”.
وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني أن القوات السودانية باقية في اليمن حتى إنجاز مهمتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الانتقالي السوداني: باسم الشعب أشكر المملكة والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.