نائب رئيس الانتقالي السوداني: باسم الشعب أشكر المملكة والإمارات

2019-04-27

متابعات الخليج 365 ـ الرياض

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، أن الدعم العربي للتغيير في السودان كان سخيًّا.

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وأضاف دقلو، خلال تصريحات خاصة لفضائية “العربية”، مساء اليوم السبت: “باسم الشعب السوداني أشكر دور المملكة والإمارات”.

وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني أن القوات السودانية باقية في اليمن حتى إنجاز مهمتها.