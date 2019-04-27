نقل 14 لطوارئ مستشفى الخرمة في حادث انقلاب باص شمال الطائف

2019-04-27

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

استنفرت صحة الطائف طواقمها الطبية بطوارئ مستشفى الخرمة العام، ووجهت 4 فرق طبية للمساندة بعد تلقي بلاغ انقلاب حافلة نقل ركاب بطريق الرياض مساء أمس، وباشرت الفرق الميدانية مهامها إلى جانب الجهات ذات العلاقة ميدانيًّا، حيث تم فرز الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية ميدانيًّا، ونقل الحالات لطوارئ مستشفى الخرمة والذي استنفر طواقمه بقيادة مدير المستشفى محمد السبيعي ومتابعة مدير إدارة الطوارئ بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني.

وتم استقبال 14 حالة بين الإصابة المتوسطة والطفيفة، وتم تنويم 6 حالات وإحالة 3 إلى مستشفيات الطائف؛ لما استوجبه وضعها الصحي.

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وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الحالات جميعًا تحظى بالرعاية الطبية وقدمت لها الخدمة الصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن الحالات المحالة لمستشفيات الطائف تمثلت في كسور مضاعفة ونزيف خارجي وتهتكات داخلية، وجميعها في وضع مستقر حاليًّا.

تجدر الإشارة إلى أن الحافلة كانت تقل 17 شخصًا من جنسيات عربية وتعرضت للانقلاب، وباشرت الفرق الإسعافية والأمنية دورها فورًا بموقع الحادث، وجرى التنسيق من خلال عمليات الصحة لتوجيه الفرق الإسعافية من مستشفيات الخرمة وظلم والمويه للمساندة وفرز الحالات ميدانيًّا، وإسعافها إلى جانب فرق الهلال الأحمر.