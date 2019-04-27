شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون في ورشة «تطوير مدننا»: 10 أسباب وراء مشكلات إدارة الحشود في المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

خرج المشاركون في ورشة «إدارة الحشود بين الواقع والمأمول»، ضمن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي الذي حمل شعار «تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة»، بـ10 مشكلات رئيسية تواجه إدارة الحشود، أولاها تعارض حركة الحافلات القادمة من طريق الملك فهد غربا مع كثافات الحشود القادمة من الغرب إلى الشرق من طريق المعيصم ثم طريق الملك فهد.

وطالب المجتمعون بمعالجة إنشائية لهذه المشكلة عبر فتح نفق المعيصم القديم للعائدين من الجمرات كحل مؤقت، وإنشاء جسور خاصة للحشود وأنفاق أرضية للحافلات على أن تتولى الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة الإشراف معالجتها.

وخرجت الورشة بجملة من التوصيات لعدد من المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية والخدمية التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن، وحددت الجهة المسؤولة عن علاجها والإطار الزمني المقترح.

ومن المشكلات التي طرحها المجتمعون؛ ضيق شارع الرابطة، وارتفاع كثافات الحشود ذهابا وإيابا من وإلى منشأة الجمرات، ووجود مبان لأمانة العاصمة المقدسة ومقبرة، مقترحين حلا إنشائيا لمواجهة هذه المشكلة من خلال إعادة دراسة كامل منطقة شارع الرابطة لتأهيلها والنظر في المباني الموجودة وزيادة عرض الشارع وتأهيله وفق متطلبات الأمن والسلامة على أن تتولى الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة الإشراف على معالجتها.

ولاحظ المشاركون أن تراكم النفايات في مختلف مسارات الحشود بمشعر منى يتسبب بمشكلة، لذا طالبوا أمانة العاصمة المقدسة بمعالجة تشغيلية إنشائية عبر التأكد من تشغيل الضواغط على مدار الساعة، وزيادة أعداد الضواغط الكهربائية وطاقتها الاستيعابية، مع ضرورة وجود حلول إبداعية ومبتكرة لمعالجة النفايات في المشاعر.

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وأشار المجتمعون في الورشة للسلوكيات غير الحضارية التي تشكل عقبة في سبيل إدارة الحشود، مطالبين وزارة الحج ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والخارج بالتعاون مع الجهات الأمنية عبر حلول تثقيفية عبر تصميم حقيبة توعوية تثقيفية شاملة تستهدف فئات الحجاج بمختلف جنسياتهم يشارك في بنائها جميع الجهات الحكومية، ويتم تضمينها بمقاطع وصور معبرة للسلوكيات الخاطئة.

وعد المشاركون في الورشة دخول مسؤولين بسياراتهم إلى داخل مسارات الحشود، خاصة في المسارات غير المشمولة بخطة وتنظيم إدارة المشاة عقبة أخرى تؤدي لمشكلات في إدارة الحشود، مطالبين وزارة الحج ولجنة الحج العليا بتعميم لكافة الجهات لإبلاغ الموظفين والمشرفين المشاركين بخطورة قيادة المركبات بين الحشود، ومنع دخول السيارات بين حشود الحجاج مهما كانت الأسباب، مع التعميم لكافة الجهات بضرورة تقدير الموقف والتعاون مع رجال الأمن في تنفيذ المهمة الموكلة لهم.

ولفتوا إلى أن دخول سيارات ضيوف الدولة إلى داخل الحشود للرمي من بدروم منشأة الجمرات مشكلة إضافية، مقترحين حلا إنشائيا تقوم عليه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة بإنشاء نفق يربط بين الضيافات وبدروم منشأة الجمرات لفصل حركة المواكب عن حركة الحشود.

وحذر المجتمعون من خطورة الباعة المتجولين، داعين إمارة منطقة مكة لإيجاد حل تنظيمي من خلال تشكيل لجنة عاجلة برئاسة أمارة المنطقة لتشخيص المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتطرق المجتمعون لخطورة منطقة مسجد الخيف ومثلث طريق الملك فيصل، مقترحين حلا إنشائيا تشرف عليه الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة عبر دراسة كامل المنطقة وتشخيص المخاطر والتخطيط الشامل ضمن الرؤية الإستراتيجية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ونبه المشاركون في الورشة لخطورة شارع صدقي وقلة طاقته الاستعابية مقارنة مع الكثافات المستفيدة من الطريق ذهابا وإيابا إلى مشعر منى ومنطقة الجمرات، داعين الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لمعالجة إنشائية بدراسة كامل المنطقة وتشخيص المخاطر والتخطيط الشامل ضمن الرؤية الاستراتيجية لمكة والمشاعر.