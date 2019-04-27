شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز العقم والإنجاب في مستشفى النساء والولادة بعرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عرعر)

افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (السبت) مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر.

وكان في استقبال سموه بمقر المستشفى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, وعدد من القيادات في القطاع الصحي.

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واطلع سموه على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز وما يحتويه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للقطاع الصحي وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين .

والتقى سموه بالكادر الطبي، ووجّه ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة.