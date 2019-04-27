شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يفتتح مشروع إسكان «هيئة التدريس» بجامعة المؤسس غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل يوم غدٍ (الأحد)، مشروع إسكان أعضاء وعضوات هيئة التدريس النموذجي بجامعة الملك عبدالعزيز، والذي يبلغ عدد وحداته (780) فيلا، بمساحة إجمالية تتجاوز 650 ألف متر مربع.

ويضم المشروع عدد من المرافق والخدمات الأخرى، منها مسطحات خضراء على مساحة 55 ألف متر مربع، و5 ملاعب رياضية، و3 مساجد، بالإضافة إلى مناطق ألعاب للأطفال، و 3 كم ممرات المشاة.

ويعكس مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، اهتمام الجامعة بتوفير سكن ملائم للأكاديميين، إدراكاً منها بأهمية استقراراهم الاجتماعي والمهني، ومساعدتهم على أداء واجبهم الوظيفي على أكمل وجه، حيث يعدّ المشروع استثمار للأجيال القادمة، ويمكّن الجامعة من تحقيق رسالتها ورؤيتها التعليمية.