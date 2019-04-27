، "أمين مكة" يوجه بالسماح لوجود عربات "الفود ترك" بمواقف حجوزات السيارات مجانًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال شهر رمضان المبارك بعد منح أصحابها فعليًا تراخيص لممارسة النشاط

وجّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح لوجود عربات الطعام "فود ترك" في مواقف حجز السيارات مجانًا خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك التوجيه، بعد عام من موافقة أمانة العاصمة المقدسة على تنظيم العربات المتنقلة "الفود ترك" للشباب السعوديين، ومنحهم فعليًا تراخيص لممارسة النشاط في مكة المكرمة.

وحددت الأمانة عدة شروط لطالب الترخيص؛ هي كالتالي: أن يقتصر على الأفراد السعوديين "رجال - نساء"، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية، وأن يعمل صاحب الترخيص بنفسه، ويمنع استخدام أي عمالة وافدة، وكذلك لا يحق لأي فرد إصدار أكثر من ترخيص واحد فقط على مستوى أمانة العاصمة المقدسة.