، جدة.. مواطن يعثر على جثة داخل خزان منزله في حي غليل ،

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فتحت شرطة النزلتين بمحافظة جدة تحقيقًا موسعًا حول العثور على مواطن متوفَّى، وعليه آثار طعن في الرقبة، داخل خزان مياه، يعود لمنزل أحد الأشخاص بحي غليل الشعبي.
وتفصيلاً، وبحسب مصادر "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مواطن، يفيد بأن له منزلاً داخل حي غليل الشعبي، وقد تركه فترة من الزمن، وحينما عاد وجد مواطنًا متوفَّى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل.
وأضافت المصادر: بعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد تتبُّع آثار الدماء، وُجد شخص من الجنسية السعودية مقتولاً داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ فتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة.
وما زالت التحقيقات جارية.. فيما باشرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وأخذ القرائن لفك غموض وملابسات الجريمة.
جدة.. مواطن يعثر على جثة داخل خزان منزله في حي غليلهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-27
فتحت شرطة النزلتين بمحافظة جدة تحقيقًا موسعًا حول العثور على مواطن متوفَّى، وعليه آثار طعن في الرقبة، داخل خزان مياه، يعود لمنزل أحد الأشخاص بحي غليل الشعبي.
وتفصيلاً، وبحسب مصادر "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مواطن، يفيد بأن له منزلاً داخل حي غليل الشعبي، وقد تركه فترة من الزمن، وحينما عاد وجد مواطنًا متوفَّى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل.
وأضافت المصادر: بعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد تتبُّع آثار الدماء، وُجد شخص من الجنسية السعودية مقتولاً داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ فتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة.
وما زالت التحقيقات جارية.. فيما باشرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وأخذ القرائن لفك غموض وملابسات الجريمة.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
10:16 PM
الجهات الأمنية تحقِّق في الحادثة
فتحت شرطة النزلتين بمحافظة جدة تحقيقًا موسعًا حول العثور على مواطن متوفَّى، وعليه آثار طعن في الرقبة، داخل خزان مياه، يعود لمنزل أحد الأشخاص بحي غليل الشعبي.
وتفصيلاً، وبحسب مصادر "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مواطن، يفيد بأن له منزلاً داخل حي غليل الشعبي، وقد تركه فترة من الزمن، وحينما عاد وجد مواطنًا متوفَّى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل.
وأضافت المصادر: بعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد تتبُّع آثار الدماء، وُجد شخص من الجنسية السعودية مقتولاً داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ فتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة.
وما زالت التحقيقات جارية.. فيما باشرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وأخذ القرائن لفك غموض وملابسات الجريمة.
، جدة.. مواطن يعثر على جثة داخل خزان منزله في حي غليل ،
المصدر : الخليج 365
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