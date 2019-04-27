، "البرهان": السعودية أقرب دولة إلى السودان حاليًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية دعم الرياض وأبوظبي في هذه المرحلة

نقلت قناة "العربية" عن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (السبت)، أن السعودية تعد الدولة الأقرب إلى السودان بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال "البرهان": "إن السعودية هي أقرب بلد للسودان وإن علاقتنا بها سوف تسير نحو الأفضل".

وأعرب رئيس المجلس الانتقالي عن شكره للرياض وأبوظبي على مد يد العون للسودان.

وأوضح أن الدعم السعودي الإماراتي كان له التأثير الكبير في هذه المرحلة.

وأكد "البرهان" أن "البشير ورموز نظامه في سجن كوبر، وأنه ستجري محاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد".