، اتحاد ناري.. هزم النصر برباعية وجدَّد المآسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نصف نهائي كأس الملك.. وتأهَّل لمواجهة التعاون

تأهل فريق الاتحاد الاول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب على فريق النصر بنتيجة كبيرة بلغت اربعة اهداف مقابل هدفين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن نصف النهائي، وسيواجه الاتحاد التعاون في المباراة النهائية.

وكرر الاتحاد انتصاره على النصر بعد ان كان هزمه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل نحو اسبوعين وحرمه من استعادة الصدارة وقتها.

المباراة:

بدأ الفريقين المباراة بشكل سريع وفي الدقيقة 4 هجمة مرتدة للنصر وصلت لاحمد موسى وسط مراقبة سعود عبدالحميد سددها مرت بجوار المرمى، رد عليها فهد المولد في الدقيقة 6 بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 12 كرة متبادلة بين فهد المولد وبيرجوفيتش وصلت للأول سددها ابعدها عمر هوساوي.

وعند الدقيقة 16 تحصل الاتحاد على هجمة مرتدة وصلت لبيرجوفيتش انقض عليها عمر هوساوي وابعدها في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 30 تحصل النصر على هجمة مرتدة مررها عبدالرزاق حمد الله لأحمد موسى ابعدها أحمد عسيري في الوقت المناسب.

ونجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 43 بعد كرة عرضية من سانجو وصلت لبيرجوفيتش سددها على الطائر في الشباك.

ومع مطلع الحصة الثانية وعند الدقيقة 50 تحصل جوليانو على كرة راوغ وحاول تسديدها تصدى لها مروان داكوستا.

تلاها بدقيقتين تسديدة من عبدالرزاق حمد الله مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 60 نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني بعد كرة شتتها مروان داكوستا تباطأ عمر هوساوي في ابعادها لينطلق فهد المولد ويواجه جونز يراوغه ويسدد الكرة في المرمى الخالي.

كاد النصر ان يقلص الفارق سريعاً بعد كرة متبادلة بين جوليانو وحمد الله لم يستثمرها الاخير.

وفي الدقيقة 65 سجل النصر الهدف الأول بعد كرة مررها احمد موسى لعبدالرزاق حمد الله اخطأ سعود عبدالحميد في تشتيتها اقتنصها حمد الله وسددها قوية في الشباك هدف اول.

هدأ رتم اللعب وفي الدقيقة 84 تحصل الاتحاد على خطأ نفذه مروان داكوستا امسك بالكرة جونز.

وفي الدقيقة 88 تحصل النصر على ركلة جزاء سددها عبدالرزاق حمد الله على يسار فواز القرني هدف تعادل.

الأشواط الإضافية:

نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 95 بعد تمريرة رائعة من رودريغيز بين الدفاع وصلت الى رومارينيو واحه جونز لعبها ارضية زاحفة في الشباك.

ومع مطلع الشوط الاضافي الثاني وعند الدقيقة 106 وبنفس سيناريو الهدف الثالث مرر سانغو كرة الى رومارينيو واجه المرمى لعبها على يمين جونز هدف رابع.