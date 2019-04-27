، أمريكا.. تعطيل أحد القوانين المنحازة لإسرائيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتحاد الحريات المدنية في تكساس رفع دعوى ضده

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم (السبت) بأن مجلس القضاء في ولاية تكساس الأمريكية أوقف العمل بقانون يحظر مقاطعة إسرائيل؛ وذلك عقب دعوى قضائية ضد القانون المذكور.

وبحسب ما أورد "روسيا اليوم" عن الوكالة، فإن قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت بيتمان أوقف العمل بقانون، يتيح للأطراف في عقود العمل المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة إسرائيل.

وأوضح "بيتمان" في بيان مؤلف من 56 صفحة أن المقاطعة محمية بحُرية التعبير، وأن القانون يفشل في خدمة مصلحة الدولة.

وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تكساس قد رفع دعوى فيدرالية في ديسمبر الماضي ضد المدعي العام في تكساس كين باكستون، ذكر فيها أن القانون يجبر الناس على الاختيار بين حقوق التعديل الأول وسُبل عيشهم.

ورفعت بهية عماوي، المواطنة الأمريكية من أصول فلسطينية، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس في ديسمبر الماضي أيضًا بعد طردها من عملها في مدرسة؛ وذلك لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.