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ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في عمليتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقل "سبتمبر نت" اليوم (السبت) عن مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، أن النقاط الأمنية في قانية، والجوبة تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر أثناء توجهها إلى ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وأوضح "المداني" أن المخدرات كانت مخفية بطريقة احترافية، وتمويه محكم، إلا أن رجال الأمن كشفوها.
أمن مأرب يضبط شحنتي مخدرات للحوثيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في عمليتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقل "سبتمبر نت" اليوم (السبت) عن مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، أن النقاط الأمنية في قانية، والجوبة تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر أثناء توجهها إلى ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وأوضح "المداني" أن المخدرات كانت مخفية بطريقة احترافية، وتمويه محكم، إلا أن رجال الأمن كشفوها.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
09:17 PM
الجناة أخفوها بطريقة احترافية لنقلها إلى الميليشيا بصنعاء
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في عمليتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقل "سبتمبر نت" اليوم (السبت) عن مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، أن النقاط الأمنية في قانية، والجوبة تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر أثناء توجهها إلى ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وأوضح "المداني" أن المخدرات كانت مخفية بطريقة احترافية، وتمويه محكم، إلا أن رجال الأمن كشفوها.
، أمن مأرب يضبط شحنتي مخدرات للحوثي ،
المصدر : الخليج 365
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