، استخراج "كبسولات" من أحشاء معتمر باكستاني.. سُلّمت لـ"مخدرات مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مستشفى النور أجرى له عملية جراحية

قادت آلام تعرض لها معتمر باكستاني في بطنه للعثور على كمية حبوب كبسولات مهربة في أحشائه.

وفِي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي في مكة، حالة طارئة لمعتمر باكستاني في العقد الخامس من عمره، يعاني آلامًا في بطنه ولا يستطيع تحملها، وفي الحال تم عمل الفحص السريري له ليتضح وجود كبسولات داخل أحشائه.

وبتوجيه ومتابعة من مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني تم إدخاله بشكل عاجل لغرفة العمليات وقام فريق طبي بقيادة الدكتور الجراح باسم الشريف بإجراء عملية استكشاف وفتح بطنه ليعثر على كمية كبسولات حبوب يشتبه أنها مخدرات، هربها داخل أحشائه، حيث تم إنقاذ حياته واستخراج هذه الكمية وتسليمها لإدارات المخدرات لفحصها، لمعرفة هل هي حبوب مخدرة أم أن الهدف كان محاولة الانتحار، وقد تم التحفظ عليه لحين شفائه ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.