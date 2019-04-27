، عُمد السعودية: هدفنا التنسيق الأمني والاجتماعي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناولوا ملفات عدة منها تسهيل المعاملات واستخدام الوسائل الإلكترونية

أكد عُمد أحياء السعودية أنهم يسعون لكل ما يخدم الوطن والمواطن لما فيه المصلحة العامة، وأن عملهم هو التنسيق الأمني والاجتماعي والإنساني، وإيجاد آلية للتواصل بين العُمد وقاطني الأحياء، وبين العُمد والمرجعية الأمنية.

جاء ذلك خلال الملتقى السابع لعُمد المملكة العربية السعودية الذي نظمه عُمد منطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري بمنطقة جازان على شرف قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومساعد مدير شرطة منطقة جازان العميد عيسى آل عمر.

وجرى خلال اللقاء تناول مواضيع عدة، شملت تسهيل معاملات المواطنين، واستخدام الوسائل الإلكترونية التي تساعد على سرعة إنجاز المعاملات حسب توجيهات ولاة الأمر التي تواكب رؤية 2030.

وبيّن عُمدة المخططات والشامية، العمدة حمزة بن عمر عقيل، أن الملتقى يهدف إلى تطوير دور العُمد في التنسيق الأمني والاجتماعي والإنساني، وإيجاد آلية للتواصل بين العُمد وقاطني الأحياء، وبين العُمد والمرجعية الأمنية، وجمع وحفظ البيانات الرسمية، وحفظ الممتلكات العامة داخل الأحياء. كما يهدف لتفعيل دورهم في الإبلاغ عن المخالفات الأمنية، ومخالفي نظام العمل والإقامة في خضم الحملة الوطنية الشاملة.

وأكد أن هذا الملتقى تبلور إلى العديد من المحاور الإيجابية التي تعود بالنفع العام، بما يصب في مصلحة الوطن وكل من يعيش على ترابه.