، أخضر الكاراتيه وصيف آسيا في ثاني أيام البطولة الآسيوية بماليزيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ذهبيتَيْ العسيري والقرني وبرونزية سفياني

احتل المنتخب السعودي للكاراتيه المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الرجال، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة الآسيوية الـ(18) للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، التي تقام بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية حاليًا.

وأضاف نجوم الكاراتيه السعودية ثلاث ميداليات في اليوم الثاني، بواقع ميداليتَين ذهبيتَين وميدالية برونزية؛ ليصبح مجموع ما تحقق سبع ميداليات (ثلاث ذهبيات وأربع برونزيات)؛ وضعت الأخضر بالمركز الثاني خلف اليابان متصدرة الترتيب.

وخطف اليوم المنتخب السعودي للكاراتيه الأولمبي الحاصل على أول ذهبية سعودية في الأولمبياد عبر محمد العسيري الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 61 كجم لفئة الشباب بعد فوزه على منافسه كيل زاهل من كازخستان بخمس نقاط دون مقابل، بينما انتزع زميله محمد القرني الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 76 كجم في فئة الشباب بعد فوزه على منافسه الياباني كايو هيرت بثلاث نقاط مقابل نقطة، فيما حقق اللاعب سند سفياني الميدالية البرونزية في منافسات القتال تحت وزن 76 كجم في فئة الشباب.

وشهد اليوم الثاني من البطولة الحفل الرسمي لها؛ إذ أُقيمت بعض الفعاليات والاحتفالات بحضور رؤساء الاتحادات الآسيوية للكاراتيه وعمدة مدينة كوتا كينا بالو الماليزية.