بالفيديو: الإعلامي مفرح الشقيقي يعلق على فيديو العنصرية لـ أبناء الشهداء ويوجه رسائل لـ سامي...

علق الإعلامي “مفرح الشقيقي” على مقطع فيديو أبناء الشهداء لصاحب السناب الأمني، والذي تسبب في جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، موجهاً له عدة رسائل.

وقال “مفرح الشقيقي” من خلال برنامجه “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” أنه انتشر مقطع يوم أمس على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو مأخوذ من حساب “السناب الأمني” وبسببه كان هناك حالة من الاستياء والتذمر من قبل كثير من المتابعين واصفين هذا المقطع بالعنصري.

وأوضح “الشقيقي” ان المتابعين انقسموا في هذا المقطع لقسمين الأول يرى أن هذا الفيديو وهو الأغلب عنصري جداً، ويطالب الأستاذ “سامي الشيباني” صاحب السناب الأمني بالأعتذار عن هذا الموضوع، والمجموعة الأخرى كانت تنتظر التوضيح من الشيباني.

ووجه “الشقيقي” عدة رسائل للشيباني قائلاً: ” ما يقدمه السناب الأمني خلال فترات كثيرة سابقة هي أعمال مشرفة جداً، ويُشكر “سامي الشيباني” على الأداء الذي قدمه بخصوص السناب الأمني في المرات الماضية ولكن جميع هذه الجهود لا تعفي لا السناب الأمني ولا غيره من الوقوع في أي خطأ أو توضيح هذا الخطأ الذي وقع فيه”.

واستطرد الشقيقي” وبالنسبة لمن ينتظر من الشيباني” توضيح ما حدث في مقطع الفيديو، البرنامج حاول التواصل معه بشتى الطرق للتوضيح وإبداء رأي للموضوع لكنه لم يتجاوب مع كل اتصالاتنا.

ورداً على اعتذار سامي الشيباني على مقطع الفيديو من خلاله صفحته بـ”تويتر” قال الشقيقي أن ما قاله الشيبان كان إعتذاراً وفي ذات الوقت لم يكن إعتذار واضحاً.

وأكد الشقيقي أنه أمام الشيباني واحد من خيارين الأول أن يعتذر اعتذاراً صريحاً جداً للفتاتين، والثاني أن يوضح تفاصيل هذا المقطع والتفاصيل لم تخرج من هذه الجزئيتين وهي إما أن كان هناك قصد لهذه العنصرية وبالتالي بكل شجاعة يليق بمن يخطئ أن يعتذر، وإما أن ما يكون هناك قصد لهذه العنصرية، وبعد ذلك وضح لماذا أنت تجاوزت هؤلاء الفتيات ولم تشجعهم وتحمسهم خاصةً أن الموضوع مرتبط بأبناء الشهداء.