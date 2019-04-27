الفارق 100 ريال.. مقارنة بين أسعار سلع أساسية في عدة أسواق مركزية

أجرت جمعية حماية المستهلك مقارنة بين أسعار عددٍ من السلع الأساسية في عددٍ من الأسواق المركزية بالمملكة. وأظهرت المقارنة التي أجريت يوم الخميس الماضي فرقاً في السعر وصل إلى 100 ريال للسلة الغذائية بين أعلى سعر وأدنى سعر.

وشملت القائمة 13 سلعة غذائية تم اختيارها وفقاً لكثرة تناولها، وهي زيت الطبخ والأرز والبيض والدجاج والحليب والصلصة والمكرونة والفول والدقيق والشاي والزبدة والسكر. أما الأسواق التي شملتها المقارنة فهي كارفور وبنده والدانوب والتميمي ولولو واليورومارشيه، وبلغ أدنى سعر للسلة 371 ريالا، بينما بلغ أعلى سعر لنفس المنتجات 473 ريالا، أي بفارق يقارب الـ100 ريال.