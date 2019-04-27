صور.. إصابة 14 شخصاً في حـادث انقلاب حافلة بالطائف

أصيب 14 شخصاً في حـادثة انقلاب حافلة وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى الخرمة العامة، وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم. وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أن 11 مصاباً حالتهم مستقرة، بينما 3 آخرون تم تحويلهم إلى مستشفيات تخصصية في الطائف. وتمّت مباشرة الحادث من قبل دوريات المرور والإسعاف والدفاع المدني، وتمت الاستعانة برافعة ثقيلة لرفع الحافلة المنقلبة من وسط الطريق.

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