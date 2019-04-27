بدء أطول إجازة للمعلمين والطلاب في المملكة

بدأت مع نهاية دوام يوم الخميس الماضي ، إجازات طلاب المرحلة الابتدائية والمعلمين والمنسقين والمشرفين الذين تشملهم حوافز الإجازات المعتمدة لهذا العام ، وتستمر حتى يوم 2 محرم 1441 هـ (1/9/2019) وهو موعد بدء الدراسة للعام الدراسي القادم 2019/2020 لتكون مدة الإجازة الصيفية أكثر من 123 يوماً.

وبحسب عكاظ ، يستفيد من الإجازة معلمو ومعلمات الصفوف الأولية، ورياض الأطفال والتربية الخاصة، ومنسقو ومنسقات الأمن والسلامة بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بشرط أن يتم الرفع لقائدة المدرسة بتقرير عن جاهزية المبنى المدرسي ، ومن المشمولين بالإجازة أيضا مشرفو ومشرفات النقل المدرسي بالمرحلة الابتدائية.

فيما تبدأ نهاية الأسبوع الحالي إجازة مشرفي ومشرفات النقل المدرسي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد الرفع لقائدة المدرسة بتقرير عن جاهزية المبنى، على أن تكون عودة الطلاب وبداية الدراسة بعد إجازة العام في الثاني من محرم عام 1441هـ.