«المرور»: تغيير معالم المركبات أو تجهيزاتها مخالفة تستوجب العقوبة

حذَرت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات من إجراء أي تعديلات تُغيِّر من معالم السيارة أو تجهيزاتها، مؤكدة أن الإقدام على هذا الفعل يعتبر مخالفة مرورية، ويعرض مرتكبها للغرامات المقررة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الإدارة إن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يُغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، دون اتخاذ الإجراءات النظامية يُعد مخالفة مرورية.

وفي شأن ذي صلة، أوضحت الإدارة أن تزويد السيارات الخاصة بتجهيزات المركبات الرسمية، ومركبات الطوارئ يُعتبَر مخالفة مرورية، مؤكدة أن هذا الفعل ليس مسموحًا به؛ حيث يقع مرتكبه تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور، والتي تتضمن فرض غرامة مالية تتراوح بين 3000-6000 ريال.

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وينص النظام أيضًا على أن إجراء تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يُغيِّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتّخاذ الإجراءات النظامية؛ أمر يعاقب عليه بغرامة مالية تتراوح بين 1000-2000 ريال.

وأوضحت الإدارة أن نظام المرور ينص: «على كل سائق قبل القيام بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينًا أو شمالًا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضادّ لخط سيره، التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافٍ».

وقد وقعت القوات الخاصة لأمن الطرق اتفاقية مع إحدى شركات خدمات التأمين بشأن مباشرة الحوادث المرورية الواقعة بين المدن والمناطق؛ للبدء في مباشرة الشركة للحوادث المرورية على الطرق الخارجية؛ وتعزيزًا لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لقائدي المركبات.