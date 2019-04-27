أمطار رعدية وزخات برد على 8 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، غدًا الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة والطائف تتأثر غدًا الأحد، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية .

أما عن حالة البحر الأحمر، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة وشمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى ونصف المتر على الجزء الجنوبي.

وعن حالة الخليج العربية، فأكدت الهيئة، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

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وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع تأثر مناطق بالمملكة، بحالة مطرية خلال الساعات الـ48 المقبلة، ستكون مصحوبة بحبات برد ورياح نشطة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمطار اليوم السبت وغدًا الأحد، ستكون متفاوتة في الشدة من مكان إلى آخر، وتتراوح بين خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من شمال غرب منطقة الرياض، والباحة وعسير، ونجران ومكة المكرمة، وحائل والمدينة المنورة، وجنوب غرب القصيم وجنوب تبوك وشرق الشمالية، مع رياح نشطة مثيرة للغبار.

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن تكون سماء اليوم السبت، ممطرة على الجزء الأوسط من الشمال، ويتمركز هطول الأمطار على حائل، ويمتد لشرق الشمال والوسطى، مع استمرار الحالة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وشرق المصايف، مع الاتجاه إلى الجنوب.

وأوضح أن الفرصة قائمة لحبات البرد والرياح الهابطة، وتدهور الرؤية وجريان السيول، وبخاصةً في حائل والوسطى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على معظم مناطق ومدن المملكة: