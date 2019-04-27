أمانة مكة: تواجد عربات الطعام في المواقف «مجانًا» طوال رمضان

أصدر أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، اليوم السبت، توجيهًا بشأن أماكن تواجد عربات الطعام خلال شهر رمضان المبارك.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة، بحسب ما أعلنت الأمانة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل «تويتر»، بالسماح لتواجد عربات الطعام «فود ترك» في مواقف حجز السيارات (مجانًا) خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والمعتمرين خلال الشهر المبارك؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتذليل السبل للزوار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان، قبل أسبوع، على جاهزية مرافق المسجد الحرام؛ لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر ‫رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ.

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وتفقد الأمير بدر بن سلطان، خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين، سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق «جرول».

واطلع نائب أمير مكة، على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية؛ لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترًا وشاشات إرشادية وتعليمية.

وتفقد ‏نائب أمير مكة خلال جولته على مرافق المسجد الحرام مشروع نفق «جرول»، الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، ويحوي مراوح تهوية وتكييف ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام، فيما سيتم فتح جميع أدوار التوسعة السعودية الثالثة، خلال شهر ‫رمضان المقبل لتتسع 280 ألف مصلٍ.

و‏وقف الأمير بدر بن سلطان ميدانيًا على محطة وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، والتي يعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة، إذ تسهم في نقل 50 ألف راكبٍ في الساعة ما بين كدي والساحة الجنوبية للمسجد الحرام، بواسطة أكثر من 130 حافلة.

كما دشَّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برامجها التوجيهية والإرشادية لموسم رمضان المبارك 1440ه، والتي بلغ عددها نحو 118 برنامجًا تتشارك كافة الإدارات في تنفيذها.