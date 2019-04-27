السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يفتتح مركز العقم والإنجاب في مستشفى النساء والولادة بعرعر



عرعر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر.

وكان في استقبال سموه بمقر المستشفى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, وعدد من القيادات في القطاع الصحي.

واطلع سموه على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز وما يحتويه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

والتقى سموه بالكادر الطبي، ووجّه ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة.

// انتهى //

21:12ت م

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عرعر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر.وكان في استقبال سموه بمقر المستشفى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, وعدد من القيادات في القطاع الصحي.واطلع سموه على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز وما يحتويه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة .ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين .والتقى سموه بالكادر الطبي، ووجّه ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة.// انتهى //21:12ت م0102

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