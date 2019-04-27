السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص بفيضانات في موزامبيق



جوهانسبرج 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم غرقًا في موزامبيق اليوم بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار كينيث.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الموارد المائية في موزامبيق بأن منسوب مياه نهر ميجاروما سجل ارتفاعًا ملحوظا وسبب بعض الفيضانات بالمناطق المنخفضة في منطقتي ميكوفي وشيور جنوبي مدينة بيمبا، مضيفة أنه من المتوقع أيضًا أن يسبب نهر ميسالو فيضانات في منطقتي مويدامب وماكوميا شمالي بيمبا.

وتسبب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل، فضلاً عن تضرر عدد كبير من المنازل واقتلاع الأشجار.

وضرب الإعصار كينيث موزامبيق بعد ستة أسابيع فقط من الإعصار إيداي الذي سوى مدينة بيرا الساحلية بالأرض ثم سبب فيضانات مدمرة أغرقت قرى ومناطق واسعة. وقتل إيداي أكثر من ألف شخص في موزامبيق وزيمبابوي ومالاوي.

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21:12ت م

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