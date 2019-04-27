السعودية اليوم / 2230 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

اقتحم 2230 مستوطنًا يهوديًا المسجد الأقصى المبارك، خلال الفترة من الأحد وحتى الخميس الماضي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة_سلوان في بيان له، اليوم ، بأن الخميس الماضي شهد أوسع الاقتحامات، حيث اقتحم المسجد 724 مستوطنًا، لافتًا إلى أنه كان من بين المقتحمين خلال "عيد الفصح" وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل، وعددًا من "أعضاء مجلس إدارة ما يسمى اتحاد الهيكل" المزعوم.

وأشار إلى أن قائد شرطة الاحتلال وكبار الضباط الإسرائيليين اقتحموا الأقصى الأربعاء الماضي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

وذكر المركز أن العشرات من المستوطنين أدوا صلواتهم داخل المسجد الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة.

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21:01ت م

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