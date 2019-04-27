السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى افتتاح المؤتمر الدولي للعقم والإنجاب



عرعر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه أن تطوير وتجويد الخدمات الصحية في منطقة الحدود الشمالية من أهم الأولويات، مشيراً إلى التطور في مؤشرات التنمية الصحية التي حققتها المنطقة وتوفر العلاج لمعظم الحالات المرضية وانخفاض حالات الاحالة لخارج المنطقة بنسبة 90% خلال سنة ونصف تقريباً، لافتا سموه النظر إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات الطبية وأثرها الكبير في التنمية الصحي.

وقال سموه : وجهنا فرع وزارة الصحة بالمنطقة لإقامة مؤتمر العقم والإنجاب تزامناً مع افتتاح مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة لما لهذا الموضوع من أبعاد نفسية واجتماعية وانسانية .

وأوضح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لدى رعاية سموه مساء اليوم افتتاح المؤتمر الدولي للعقم والإنجاب الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، أن توفر الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة يشكل أرضاً خصبة لصناعة صحية متقدمة بالمنطقة .

وعبر سموه عن شكره وتقديره لوزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كما شكر الأخوة بفرع الوزارة بالمنطقة، والقائمين على مدينة الأمير سلطان الطبية لدعمهم لانجاح هذا المؤتمر.

وفور وصول سموه لمقر الحفل في قاعة الأهالي بمدينة عرعر عزف السلام الملكي ثم بُدِئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عمرو جاد , كلمة نوه فيها برعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لأعمال المؤتمر, مؤكدًا سعي المشاركين في المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه, وتقديم الدراسات والخروج بالتوصيات اللازمة لتطوير الدراسات الطبية في مجال العقم والإنجاب .

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن أهداف المؤتمر وأهم المشاركين في الأوراق العلمية .

بعدها، ألقى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي ، كلمة بين فيها أن المؤتمر يهدف لإكساب المشاركين الفرصة المناسبة لتبادل الخبرات في مجال العقم والإنجاب ، مؤكدا أن المؤتمر يضم 34 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات في العقم والذكورة ، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة لبحث المستجدات في طب العقم والإنجاب ورفع كفاءة الممارسين الصحيين .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المشاركين في المؤتمر ، كما تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة و التقطت الصور التذكارية مع سموه .

// انتهى //

20:53ت م

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عرعر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقة الحدود الشمالية.وأكد سموه أن تطوير وتجويد الخدمات الصحية في منطقة الحدود الشمالية من أهم الأولويات، مشيراً إلى التطور في مؤشرات التنمية الصحية التي حققتها المنطقة وتوفر العلاج لمعظم الحالات المرضية وانخفاض حالات الاحالة لخارج المنطقة بنسبة 90% خلال سنة ونصف تقريباً، لافتا سموه النظر إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات الطبية وأثرها الكبير في التنمية الصحي.وقال سموه : وجهنا فرع وزارة الصحة بالمنطقة لإقامة مؤتمر العقم والإنجاب تزامناً مع افتتاح مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة لما لهذا الموضوع من أبعاد نفسية واجتماعية وانسانية .وأوضح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لدى رعاية سموه مساء اليوم افتتاح المؤتمر الدولي للعقم والإنجاب الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، أن توفر الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة يشكل أرضاً خصبة لصناعة صحية متقدمة بالمنطقة .وعبر سموه عن شكره وتقديره لوزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كما شكر الأخوة بفرع الوزارة بالمنطقة، والقائمين على مدينة الأمير سلطان الطبية لدعمهم لانجاح هذا المؤتمر.وفور وصول سموه لمقر الحفل في قاعة الأهالي بمدينة عرعر عزف السلام الملكي ثم بُدِئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عمرو جاد , كلمة نوه فيها برعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لأعمال المؤتمر, مؤكدًا سعي المشاركين في المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه, وتقديم الدراسات والخروج بالتوصيات اللازمة لتطوير الدراسات الطبية في مجال العقم والإنجاب .عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن أهداف المؤتمر وأهم المشاركين في الأوراق العلمية .بعدها، ألقى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي ، كلمة بين فيها أن المؤتمر يهدف لإكساب المشاركين الفرصة المناسبة لتبادل الخبرات في مجال العقم والإنجاب ، مؤكدا أن المؤتمر يضم 34 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات في العقم والذكورة ، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة لبحث المستجدات في طب العقم والإنجاب ورفع كفاءة الممارسين الصحيين .وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المشاركين في المؤتمر ، كما تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة و التقطت الصور التذكارية مع سموه .// انتهى //20:53ت م0099

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