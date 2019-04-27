السعودية اليوم / أمير منطقة نجران بالنيابة يتفقد مشروع متحف نجران الإقليمي



نجران 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 أبريل 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بالقطاع السياحي في مناطق المملكة كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمشروع متحف نجران الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة ٣٠ ألف متر مربع شكلت مساحة البناء منها ٧ آلاف متر مربع، بالإضافة إلى المواقف والنافورة والمداخل والمخارج، وذلك بتكلفة تجاوزت 56 مليون ريال، والذي يضم سبع قاعات، وصالة للعروض، ومعامل ترميم، ومكتبة، وساحات للفعاليات، ومطعم وكافتيريا.

واستمع سموه خلال جولته إلى شرح مفصل عن مراحل سير المشروع وما تم إنجازه قدمه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح بن محمـد آل مريح.

وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول أن مشروع متحف نجران الإقليمي سيكون واجهة حضارية مهمة لمنطقة نجران التي تزخر بمقومات سياحية وتاريخية، ما جعلها واجهة سياحية للكثير من الزوار من داخل وخارج المنطقة للاطلاع على ما تحتويه من آثار عريقة.

وأشاد سموه بجهود منسوبي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، مشدداً سموه أهمية مضاعفة الجهود في إنجاز أعمال مشروع المتحف والمشاريع السياحية الأخرى والانتهاء منها في الوقت المحدد لها.

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20:38ت م

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