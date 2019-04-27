السعودية اليوم / بلدية شرق عرعر تغلق محلاً لا يحمل ترخيصاً لمزاولة نشاطه



عرعر22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

ضبطت بلدية شرق عرعر أمس, محلاً يقوم بتصنيع الآيسكريم ولا يحمل ترخيصاً لمزاولة نشاطه, وتبين بعد التفتيش العثور على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، وجرى إغلاق المحل، وإتلاف جميع الكميات وفق الطرق الصحية المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي أن البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية تقوم بجولات مستمرة على المواقع كافة، لرصد المخالفات الصحية أولاً بأول، والقضاء على كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

وأكد المهندس الرويلي عدم التهاون في الصحة العامة وتطبيق أقصى العقوبات لغير الملتزم بالاشتراطات الصحية, وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار الكرام وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم.

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19:25ت م

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