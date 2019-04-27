

القدس المحتلة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عائلة مقدسية هدم منزلها بيدها في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة أن عائلة المواطن المقدسي ، هدمت منزلها في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بضغط من سلطات الاحتلال التي تفرض في حالة تنفيذ بلدية القدس العبرية عملية الهدم دفع بدل أجرة الهدم، وتكلفتها عادة ما تكون خيالية .

// انتهى //

19:24ت م

0092





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.