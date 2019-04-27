السعودية اليوم / نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام



رام الله 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

التقى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاعلام نبيل أبو ردينه، في مدينة رام الله اليوم المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند .

وذكرت " وكالة الأنباء الفلسطيني " أن أبو ردينه، اطلع فنيسلاند ، على آخر مستجدات الاوضاع في الارض الفلسطينية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح برفض كل المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لها وإفشالها وصولاً لتحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها .

وأوضح، أن زيارة الرئيس الفلسطيني الأخيرة للقاهرة، ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية، أكدت على الدعم العربي المطلق للموقف الفلسطيني، ورفضها لكل المحاولات والمشاريع التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وان السلام يتحقق من خلال احترام حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال على مبدأ حل الدولتين .

وشدد أبو ردينه، على اهمية الموقف الأوروبي عامة، والنرويجي خاصة في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، كاقتطاع رواتب عائلات الشهداء والاسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً ان الرئيس محمود عباس يعطي الاولوية الكاملة لعائلات الشهداء والاسرى ولن نسمح بخصم قرش واحد من اموال الشعب الفلسطيني .

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19:21ت م

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