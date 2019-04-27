رياضي / تأهل فريق الراسينغ للدور النصف نهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم



بيروت 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 إبريل 2019م واس

تأهل فريق الراسينغ بيروت للدور نصف النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم بفوزه على فريق السلام زغرتا بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي.

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19:21ت م

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