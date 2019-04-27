السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

تمكنت قوات الأمن العراقية اليوم من قتل إرهابياً كان يرتدي حزام ناسف في ايسر مدينة الموصل .

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان : أن فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى تمكن من قتل إرهابي انتحاري بعد محاصرته وفتح النار عليه في منطقة حي الإنتصارفي الجانب الأيسرلمدينة الموصل، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه ومقتله بالحال .

وفي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم " داعش " الإرهابي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، مما أدى إلى إصابة سائقها بجروح بليغة, نقل على أثرها إلى المستشفى, بينما دمرت الحفارة بالكامل .

من جانب آخر أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم، عن مصادرة كمية من الأسلحة والاعتدة في قضاء الحسينية بشمال شرقي بغداد في اطارخطة لحصرالسلاح بيد الدولة والقضاء على ظاهرة انتشارالأسلحة غيرالمرخصة .

وفي سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين نفذت قوة أمنية عملية بحث وتفتيش في منطقة اللاين غرب القضاء، أسفرت عن العثور على 9 عبوات ناسفة .

كما تمكنت قوة تابعة للجيش العراقي من القاء القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية في منطقة الدجيل, فضلاً عن ضبط بندقيتين وقتل مدني عراقي بنيران أسلحة كاتمة للصوت اطلقها مسلحون مجهولون عليه بمنطقة التاجي شمال بغداد .

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19:18ت م

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