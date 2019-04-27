انت الان تتابع تفاصيل خبر "الخارجية الأردنية": السعودية وعدت بالإفراج عن الصحفي فرحانة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 08:20 مساءً - أكد مدير مركز العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير سفيان القضاة، أن السلطات السعودية وعدت بالإفراج عن الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة.

واعتقلت السلطات السعودية الثلاثاء، فرحانة قبل شهرين، دون توجيه أي تهمه إليه أو السماح بزيارته.

وقال القضاة لوكالة "عمون" المحلية، إن "الخارجية تواصلت مع السلطات السعودية بشأن فرحانة، والتي من جهتها أبدت تفهمها وتعاونها مع الأردن"، وأشاد "بتعامل السلطات السعودية مع الحادثة".

وكانت وزارة الخارجية أكدت أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع أمر توقيف الزميل فرحانة.

وحول اعتقاله أعلن الصحفي الأردني حلمي الأسمر، الثلاثاء الماضي، اعتقال قريبه "فرحانة"، في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك".

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وقال الأسمر في منشوره: "بلغني أن المواطن الأردني الصحفي الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن فرحانة، العضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، (رقمه الوطني 9571007537) تم اعتقاله في الدمام بالسعودية، منذ أكثر من شهرين، دون أن يعرف أحد عنه شيئاً منذ ذلك الحين، علماً بأن الأستاذ عبد الرحمن (وهو ابن خالي) يبلغ من العمر 63 عاماً، ويعمل كاتباً صحفياً في صحيفة (السبيل) اليومية الأردنية".

وبيّن الأسمر في منشوره، أن المعتقل فرحانة "يعاني عدة أمراض، منها الضغط والسكري وضعف تروية الدماغ، ولم يسمح له لحظة اعتقاله بأخذ أدويته معه أو حتى وداع أسرته. ورغم محاولة ذويه الاستفسار عنه أو السماح بزيارته من الجهات الأمنية في السعودية، فإنهم جوبهوا بالصد وعدم الإفادة، وهم لا يعلمون عنه شيئاً منذ ذلك التاريخ".

وتابع أنه "لم توجَّه إليه أي تهمة أو يُعرف مكان احتجازه أو ظروفه الصحية". وأرفق صورة جواز سفر "فرحانة".

وبالبحث على محرك جوجل عن "فرحانة"، فهو كاتب مقال أردني حول عدة قضايا، ومنها: القضية الفلسطينية، والإسلاميون والحكم، وحول التقارب الأمريكي والإيراني والروسي والمصري، وغيرها من القضايا.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية تواصل حملات الاعتقال التي بدأتها منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدة الحكم في عام 2017.

ومنذ ذلك، اعتقلت السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة لمحمد بن سلمان.