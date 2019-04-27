السياحة في تركيا.. نصب واحتيال مع ابتزاز وتهديد!

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تقرير لقناة إم بي سي 1، الضوء على السياحة في تركيا بعد أن تراجعت أسهمها بشكل سريع بسبب حوادث النصب والاحتيال والابتزاز بل والتهديد الذي يتعرض له السائحين في هذه البلد وخاصة السعوديين.

وقال عصام سائح قدم إلى تركيا من جدة: إنه تعرض للسرقة في إسطنبول وسُرق منه أكثر من 20 ألف دولار وأطقم من الذهب، رغم أنه يسكن في مكان راقٍ، وهو شارع بغداد.

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وأكد عصام أنه لم يتخيل أن يتم سرقته هكذا، حيث تم تكسير الغرف ودخل السارق بطريقة همجية رغم أن العقار الذي كان يقطن فيه به بصمة وأنظمة أمنية وكاميرات، ولكن الفاعل كسر الأدراج والمكان!

وتابع أنه لجأ إلى الشرطة التركية بعد الحادث، ولكن للأسف لم يستفد منهم بأي شيء رغم وجود كاميرا وبصمات، متعجبًا في الوقت ذاته من موقف حدث له يومًا حين كان يسير بسيارته.

وأوضح أن شرطي المرور الذي استوقفه كان مخمورًا وفرض عليه غرامة، رغم أنه لم يخطئ ولكنه لم يرد أن يتناقش معه؛ لأنه لم يكن في حالته الطبيعية.

وعصفت المشاكل الأمنية بالسياحة التركية هذا العام بحسب إحصائيات، فيما حذرت العديد من الدول، ومنه أميركا وألمانيا من السفر إلى هذه البلد؛ ما سبب خسائر متتالية لتركيا.