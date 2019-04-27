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محاولة فاشلة لتهريب المخدرات إلى المملكة عبر علبة حلوى!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، القبض على أحد الركاب المسافرين على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة، حيث حاول تهريب 320 قرصًا مخدرًا لعقار التامول مخبأة داخل علبة حلوى.
وبحسب تقارير مصرية، قالت الجهات الأمنية بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر اشتبه موظفو إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب بالمطار بوجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، أثناء مرورها على جهاز كشف الحقائب.
وباشر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار اللواء أحمد الأنور، الواقعة، حيث أمر بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق الراكب المخالف.
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