إغاثي الملك سلمان يسلّم الحديدة قافلة مساعدة تعليمية

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, السلطة المحلية بمحافظة الحديدة قافلة المساعدة التعليمية المخصصة للمحافظة 2,000 مقعد مدرسي “كرسي وطاولة” لمدارس الحديدة ، ضمن مشروع “معًا من أجل تعليم اليمن” التي تهدف إلى دعم القطاع التعليمي في اليمن بعدد 50,000 مقعد مدرسي مكون من كرسي وطاولة وسيشمل 14 محافظة يمنية.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني : إن القافلة تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز”.

من جهته, ثمّن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي, دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي والإيوائي والتعليمي في مناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، معبرًا عن شكره الجزيل لقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية على كل الجهود الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني بكافة فئاته.