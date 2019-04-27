السماح لعربات الطعام بالتواجد مجانًا ببعض المناطق خلال رمضان

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, عدد من المشاريع التنموية بالعاصمة المقدسة, بدأت بمنطقة الحظائر بالكعكية مطلعاً على خطة العمل, كما استمع الى شرح مفصل عن الأعمال المقدمة وشدد على ضرورة إنجازها في الوقت المقرر، وضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل الأعمال لخدمة أهالي منطقة مكة المكرمة.

واطلع معاليه على سير الأعمال في مبنى وكالة الخدمات الجديد بالكعكية, ثم انتقل إلى مواقف حجز السيارات بطريق الليث للوقوف على أخر الاستعدادات لتشغيل المواقف خلال شهر رمضان المبارك.

ووقف على الموقع الجديد للحظائر بمنطقة طريق الليث, مطلعاً على جاهزيتها وأخر الأعمال التي تمت في المسلخ الجديد ، ثم انتقل إلى تقاطع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع طريق مكة جدة السريع مشدداً على الجهاز المشرف بضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن استعدادها لاستقبال الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك ،

وتفقد مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع, مثنياً على الأعمال التي جرى تجهيزها في المواقف من تخطيط وتهيئة للمرافق ودورات المياه.

ووجه معاليه بالسماح لتواجد عربات الطعام (فود ترك) في مواقف حجز السيارات مجاناً خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ.

واختتم جولته التفقدية بالوقوف على الأعمال المنجزة في مسلخ وادي هميجة, مشدداً على سرعة إنهاء المشاريع حسب الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.