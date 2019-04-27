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طقس ممطر غدًا مع برد على 8 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض المناطق، منها الرياض والقصيم والشرقية ومرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة والطائف، حيث تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
ولفتت الأرصاد إلى أن السماء يوم غد تكون غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية.
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