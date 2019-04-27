ورشة عمل لتمكين شباب الرياض من العمل في المقاصف المدرسية

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينظم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، يوم غد الأحد، ورشة عمل تجمع العديد من الجهات المختصة لمناقشة عمل النساء والشباب في المقاصف المدرسية، وذلك في مقر المجلس بالملز.

وتهدف الورشة إلى رفع جودة المقاصف المدرسية بإشراك الشباب السعودي المتميز، إضافة إلى دعمهم بإيجاد بدائل مناسبة عن العمل في بسطات الأسواق أو كباعة جائلين.

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وصرّح خالد العريدي، رئيس بلدي الرياض، بأن الورشة تضم جهات عدّة تسعى إلى الوصول لتوصيات مشتركة حول تجويد الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، ودعم الشباب والنساء في إيجاد أماكن مناسبة لعملهم الحر، سواء في مدارس البنين للشباب، أو في مدارس البنات للنساء.

وأشار العريدي إلى أن المجلس سبق له تنظيم ورشة عمل حول الباعة الجائلين لتشجيعهم على الحصول على التصاريح. وتأتي هذه الورشة استكمالًا لمسعى تمكين الشباب من العمل النظامي والمنظم والمفيد.

ويشارك في الورشة العديد من الجهات الحكومية، هي إدارة تعليم الرياض، ووزارة العمل، وأمانة منطقة الرياض، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بهذا الشأن.