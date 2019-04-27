2019-04-27

هذه آلية وشروط التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، آلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام لعام 1440هـ.

وقالت الهيئة: إن وقت التسجيل من 25 شعبان حتى 10 رمضان المقبل، أما مدة الاعتكاف فهي من 19 رمضان حتى 30 رمضان، ويتم تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن من يوم 16 إلى يوم 19 رمضان، وذلك عبر كابينة مخصصة لمتابعة شؤون المعتكفين أمام باب 119.

ويمكن الاطلاع على خدمات زوار المسجد الحرام على الرابط هنا

الهدف من الخدمة:

تتيح هذه الخدمة كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام من دخولهم وخروجهم وتخصيص مواقع مناسبة وتوفير خزائن خاصة لأمتعتهم، وأيضًا استقبال الاقتراحات والشكاوى.

شروط الخدمة:

وتأمل الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جميع الإخوة المعتكفين الالتزام بالآتي:

1- وجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية (تسجيل مستخدم جديد من هنا)

2- التعاون مع العاملين بالمسجد الحرام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

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4- يمنع التجمعات في موقع الاعتكاف واختلاط الرجال بالنساء (العوائل) ورفع الصوت والتشويش على المصلين

5- يمنع إلقاء دروس خاصة

6- المحافظة على الخزنة وعدم العبث بها

7- المحافظة على البطاقة وعدم إعطائها لأي شخص آخر

8- الاهتمام بنظافة المكان وعدم رمي أي مخلفات واحتساب الأجر في ذلك

9- عدم الافتراش والجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه

10- عدم تعليق أمتعة وملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم ومراعاة قدسية المكان

11- يمنع النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام

12- عدم تعليق أي ملصقات فيها أذكار أو إعلانات

13- أي تجمع لعفش وغيره سيتم إزالته وإخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية

14- الرئاسة غير مسؤولة عن فقدان أي شيء من أغراض المعتكف

15- للشكاوي والمقترحات الدخول للبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة عن طريق إدارة الزائرين