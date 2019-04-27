الرئاسة: مشروع تظليل الحرم لا زال قيد الدراسة

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعد، ولم يتم إقراراها بشكل نهائي حتى الآن، وأن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.

وشدد على أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، مؤكدًا اهتمام القيادة بتقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.