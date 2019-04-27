رئاسة الحرمين: مشروع تظليل الحرم قيد الدراسة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة-حجب العصيمي-محمد السويهري

أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعد ولم يتم إقراراها بشكل نهائي حتى الآن،

وقال إن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.

وأوضح أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، كما تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم أفضل الخدمات على ارقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما .