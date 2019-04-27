شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة شؤون الحرمين»: مشروع تظليل الحرم لازال قيد الدراسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل قد بني على مقترحات لم تثبت جدواها بعد، ولم يتم إقراراها بشكل نهائي حتى الآن، وأن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن الموضوع حال إقراره.

وأكدت الرئاسة أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، مؤكدة اهتمام القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات على ارقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.